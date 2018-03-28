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Сергій Няньковський: «У дітей, що вживають надмірну кількість цукру, збільшується ризик наркоманії та алкоголізму»

Олександр Косик

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Професор кафедри педіатрії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького Сергій Няньковський про загрози надмірного споживання школярами продуктів з великою кількістю цукру:

«Дослідження показує, що в частини львівських школярів спостерігається надмірне споживання солодкого. Значна кількість батьків відмічають надмірне вживання дітьми солодощів, хоча їх кількість і зменшується з віком майже у 2 рази: з 41,8% у першому класі до 24,7% у випускному класі.

Здавалося б, що це дрібничка, але зараз на нас насувається епідемія ожиріння. Вона вже є в європейських країнах і вона вже підійшла до нас.

Цукор зараз вважається першим наркотиком. Рецептори мозку звикають до цукру і дослідження показують, що у тих дітей, які вживали надмірну кількість цукру, мають не тільки ризик ожиріння, а в них збільшується ризик наркоманії та алкоголізму. Це доводять серйозні європейські дослідження.

В нас діти необмежено споживають додаткові цукри, зокрема газовані солодкі напої. Це й не дивно, бо доволі часто біля шкіл продаються не якість здорові продукти (йогурти, сирки), а солодкі напої, які стають для них як наркотики. Дорослі теж люблять ці напої, але вони знають, що це не корисно і можуть себе стримати, а дитина себе стримати не може».

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