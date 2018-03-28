Протягом дня мешканці Тракту Глинянського не матимуть води

Сьогодні, 28 березня, з 10:00 до 19:00 год., через планові ремонтні роботи мешканцям десяти будинків на вул. Тракт Глинянський обмежать подачу води. Про це йдеться на сайті ЛМКП «Львівводоканал», передає Львівський портал.

Відтак сьогодні протягом дня без води залишаться мешканці вул. Тракт Глинянський, 147,147а, 153, 153а, 161, 161а, 161б, 161в, 161г, 163.

«Львівводоканал» просить створити необхідний запас води, сподівається на розуміння та просить вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням робіт.