Питання майбутнього власника та боргів «Арени Львів» залишається відкритим, – Гірняк

Робоча група, покликана реанімувати «Арену Львів», сьогодні визначилась із пріоритетами та дорожньою картою на найближчий час. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Львівської обласної ради Володимир Гірняк, передає Львівський портал.

За його словами, необхідно провести моніторинг стану об’єкта, відкоригувати проект другої черги спорудження стадіону під реальні потреби, а також визначити джерело фінансування цих робіт.

«Юридична складова залишається актуальною: питання майбутнього власника та боргів залишається відкритим. Отож, після Великодня збираємось знову. Тоді вже будемо працювати з чіткими цифрами. Зокрема, по вартості моніторингу і коригування проекту», – написав Володимир Гірняк.

Як повідомляв раніше Львівський портал, у Львівській облраді заговорили про вже помітні сліди руйнування «Арени Львів» та занепад стадіону. Директор стадіону визнав, що на «Арені Львів» протікає дах, стіни та труби.