Перед театром імені Марії Заньковецької зрізали дерева

Вчора, 27 березня, перед Національним академічним українським драматичним театром імені Марії Заньковецької Галицька районна адміністрація здійснила зрізку дерев, які буцімто загрожували безпеці мешканців та гостей Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

«Учора ми здійснили зрізку дерев перед театром імені Марії Заньковецької. У нас були випадки, коли старі каштани падали на дорогу або на автомобілі. Через це ми здійснили обстеження усіх дерев і склали акти на зрізку. Під час перевірки ми побачили, що дерева перед театром Марії Заньковецької можуть нести загрозу для безпеки львів’ян, тому зрізали їх», – прокоментував подію голова Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля.

Фото: Роман Метельський