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Перед театром імені Марії Заньковецької зрізали дерева

Омелян Шевчук

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Вчора, 27 березня, перед Національним академічним українським драматичним театром імені Марії Заньковецької Галицька районна адміністрація здійснила зрізку дерев, які буцімто загрожували безпеці мешканців та гостей Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

«Учора ми здійснили зрізку дерев перед театром імені Марії Заньковецької. У нас були випадки, коли старі каштани падали на дорогу або на автомобілі. Через це ми здійснили обстеження усіх дерев і склали акти на зрізку. Під час перевірки ми побачили, що дерева перед театром Марії Заньковецької можуть нести загрозу для безпеки львів’ян, тому зрізали їх», – прокоментував подію голова Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля.

Фото: Роман Метельський

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