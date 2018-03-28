На Львівщині визначили найспортивнішу сім'ю

Цими днями у місті Жовква визначили переможців обласного фестивалю Львівщини «Мама, тато, я – спортивна сім’я». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Участь у змаганнях брали сімейні команди у складі: мати, батько та дитина (хлопчик або дівчинка 2008-2010 р.н.). У особисто-командних змаганнях виступали команди міст обласного значення та районів області. Родини випробовували свої сили у командній та в особистій першостях, до яких входила низка різноманітних спортивних естафет: зокрема естафети «Мисливство», «Смуга перешкод», «Слалом», «Хокей», «Єралаш».

Загалом в обласному фіналі змагалися 24 команди: 10 команд районів області та 4 команди з міст обласного значення.

Відтак кращою спортивною сім’єю Львівщини стала сім’я Городецьких з м. Червонограда: мама – Юлія, тато – Дмитро та син – Олександр!

У змаганнях серед людей з інвалідністю взяли участь сім’я Сороки з Городоцького району та сім’я Мицик з міста Новий Розділ. Вони виконували вправи у естафетах «Мисливство», «Слалом» та «Хокей».

Усі переможці та призери були відзначені організаторами кубками, медалями та грамотами від Львівського обласного центру «Спорт для всіх», а також подарунками від відділення НОК України у Львівській області.

Варто зауважити, що переможці обласних змагань будуть представляти Львівщину в національному фіналі Всеукраїнського фестивалю «Мама, тато, я – спортивна сім’я», що відбудеться 9-12 червня 2016 року в Херсонській області.

За результатами змагань збірні команди міст та районів області посіли такі місця:

Командна першість (команди міст обласного значення та районів області):

І місце – м. Червоноград

ІІ місце –Сокальський район

ІІІ місце – Жовківський район

ІV місце – м. Новий Розділ

V місце – м. Самбір

VІ місце – Самбірський район

VІІ місце – м. Стрий

VIII місце – Старосамбірський район

IX місце – Пустомитівський район

X місце – Бродівський район

XI місце – Стрийський район

XII місце –Городоцький район

XIII місце – Перемишлянський район

XIV – Буський район

Особиста першість серед сімей, які виконували комплексні естафети усієї програми, в т.ч. естафети на воді:

І місце – сім’я Городецьких (м. Червоноград)

ІІ місце – сім’я Винниченко (Сокальський район)

ІІІ місце – сім’я Коваленко (м. Новий Розділ)

Особиста першість серед сімей, які виконували комплексні естафети тільки в спортзалі:

І місце – сім’я Денис (Жовківський район)

ІІ місце – сім’я Гладьо (Самбірський район)

ІІІ місце – сім’я Смеречанських (м. Червоноград)

Фото: ЛОДА