МОЗ затвердило перелік медпослуг, які надаватимуть сімейні лікарі

МОЗ затвердило Порядок надання первинної медичної допомоги – документ, який регламентує роботу терапевтів, педіатрів та сімейних лікарів, дає чіткий перелік послуг закладів «первинки» і формує нову культуру взаємодії лікаря та пацієнта. Про це на своїй сторінці у Facebook написала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, передає кореспондент Львівського порталу.

Відтак уже з 1 липня абсолютно усі заклади первинної медичної допомоги мають керуватися цим документом.

Разом із новими правилами роботи, цей документ формує нову культуру взаємодії лікаря та пацієнта. Користуючись ним, лікарі зможуть краще побудувати довірливі стосунки зі своїми пацієнтами, щоби кожна людина відчувала себе в центрі уваги.

Уляна Супрун розтлумачила, якою буде первинна медична допомога:

– Терапевти, педіатри та сімейні лікарі спостерігатимуть за станом здоров’я, ставитимуть діагнози та лікуватимуть найбільш поширені хвороби, травми, отруєння.

– Так само терапевти, педіатри та сімейні лікарі вестимуть пацієнтів із хронічними захворюваннями та станами.

– За потреби лікар дасть направлення до фахівця вторинної чи третинної допомоги – лора, ендокринолога, хірурга тощо – чи буде консультуватись з ним щодо лікування.

– Лікар також надаватиме невідкладну допомогу при гострому розладі фізичного чи психічного здоров’я, якщо не потрібно екстреної, спеціалізованої або високоспеціалізованої меддопомоги.

– Лікар вчасно виявлятиме ризики для здоров’я. Він проконсультує, як поступово звільнитись від шкідливих звичок, де знайти додаткову допомогу і перейти на здоровий спосіб життя.

– У компетенції лікаря первинки – спостереження за здоровою дитиною, неускладненою вагітністю й окремі послуги паліативної допомоги.

– Лікар також видасть потрібну довідку, листок непрацездатності, направлення для проходження медико-соціальної експертизи тощо.

– Записатись до лікаря можна буде особисто, телефоном, електронною поштою чи іншими доступними засобами. За потреби лікар може виїхати до пацієнта додому. Потребу виїзду лікар і пацієнт вирішують разом. Мова йде не про екстрену допомогу – служба «швидкої» працюватиме у звичному режимі.

– Якщо лікар у відпустці чи з інших причин не може прийняти пацієнта, то заклад охорони здоров’я має забезпечити заміну і заздалегідь повідомити його пацієнтів.

– Згідно з Порядком, оптимальний обсяг практики для сімейного лікаря складає 1 800 пацієнтів, терапевта – 2 000, педіатра – 900. Проте залежно від демографічних, інфраструктурних та інших особливостей населеного пункту кількість пацієнтів може змінюватися.

Доцільність підписання декларацій з більшою кількістю пацієнтів буде узгоджуватися під час укладання договору медзакладу з Національною службою здоров’я. Наприклад, якщо сімейний лікар працює у селі, де мешкає більше 2000 людей, то усі жителі зможуть обслуговуватись у нього.

Детальніше про Порядок надання медичної допомоги читайте тут.