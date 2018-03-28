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Мешканці понад 15 вулиць зосталися без води через аварію

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Через роботи з ліквідації витоку води на вул. Розточчя мешканці прилеглих вулиць залишилися без води. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

У зв’язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку води на вул. Розточчя, 32, 56, сьогодні, 28 березня, з 11.00 год до 16.00 год призупинено водопостачання на вул. Творча, вул. Грінченка, вул. Розточчя, вул. Мазепи, 27-41, 32-44, вул. Чигиринська, вул. Кущова, вул. Збоїща, вул. Очаківська, вул. Космічна, вул. Братня, вул. Рубінова, вул. Купальська, вул. Степового, вул. Шкіряна, вул. Полунична, вул. Заміська та прилеглі до них вулиці.

 

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