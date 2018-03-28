Куди можна полетіти зі Львова цього сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на літній розклад виконання рейсів, згідно з яким маршрутна мережа польотів зі Львова буде розширена до 30 міст, передає кореспондент Львівського порталу.

Відень – столиця Австрії. Австрійська перлина розташована в підніжжі Альп і доступна львів’янам щодня авіалініями Austrian Airlines. Гордістю міста можна вважати Віденську оперу – одну із найвідоміших у світі.

Польоти до Відня виконуються 11 разів на тиждень авіакомпанією Austrian Airlines. Вартість квитків стартує від 3000 гривень в одну сторону.

Стамбул – найбільше місто не лише Туреччини, а й Європи. У ньому проживає близько 25 мільйонів людей. До міста на березі протоки Босфору зі Львова літають відразу чотири авіакомпанії – «Атласджет Україна» (донька Atlasglobal – ред), Turkish Airlines, Pegasus Airlines та «Міжнародні авіалінії України».

Польоти до аеропортів Стамбула виконуються по декілька разів на день. Вартість квитка стартує від 1789 грн.

Мюнхен – місто на річці Ізар на півдні Німеччини, що розташоване у федеральній землі Баварія. У міста багато візитівок проте не можна не згадати про найбільший в Європі парк «Англійський сад». Сполучає Львів із Мюнхеном авіакомпанія Lufthansa, що виконує польоти на щоденній основі. Вартість квитків на сьогодні стартують від 2715 грн в одну сторону.

Варшава – столиця Польщі, яку більшість львів’ян розглядає, як транзитний аеропорт. Однак повірте, у місті є на що подивитися – на історичне Старе Місто Варшави, королівський замок та безліч різних музеїв. Здійснюють щоденне сполучення Львова із Варшавою LOT Polish Airlines, які виконуватимуть фактично по три рейси щоденно.

Познань – місто в центральній частині західної Польщі, на річці Варта. Це одне з найстаріших польських міст. Культурне життя міста багате й розмаїте. Надзвичайною гордістю міста є його музеї та музейні об’єкти, які варто побачити на власні очі.

Польоти до Познані виконуються двічі на тиждень компанією LOT Polish Airlines. Вартість квитків в одну сторону стартує від 908 гривень.

Бидгощ – місто в історичному регіоні Куявія на півночі Польщі. Місто розміщене на річці Брді. У місті діє один із найбільших парків у Польщі. Заслуговують на увагу туристів Старе місто із його костелами та музеями. Чарівності місту додає набережна.

Польоти до Бидгоща виконуються двічі на тиждень авікомпанією LOT Polish Airlines. Вартість квитків в одну сторону стартує від 970 гривень.

Ольштин – столиця Вармінсько-Мазурського воєводства Польщі. Місто розташоване у південній частині Вармії над річкою Лина. Цікаво, що у межах міста знаходиться також 15 озер, які займають 8,25 % території.

Польоти до Ольштина виконуються двічі на тиждень авікомпанією LOT Polish Airlines. Вартість квитків в одну сторону стартує від 891 гривні.

Гданськ – місто на півночі Польщі, лежить на березі Гданської затоки Балтійського моря, у гирлі річки Вісла, столиця Поморського воєводства. Місто є великим портом із низкою музеїв. Польоти до Гданська виконуються двічі на тиждень авіакомпанією Wizz Air. Вартість квитків на сьогодні стартує від 1157 грн, в одну сторону.

Берлін – столиця Німеччини. Найбільше місто країни, друге за населенням місто ЄС після Лондона. Важливий політичний, інформаційний, культурний та науковий центр Європи. Одне з найвідвідуваніших міст континенту. Численні університети, дослідницькі лабораторії, театри й музеї заслужили міжнародне визнання. Дістатися Берліну з львівського аеропорту можна двічі на тиждень. Польоти виконуються тричі на тиждень авіакомпанією Wizz Air за ціною від 1850 грн.

Вроцлав – побратим Львова, одне із найстаріших міст Польщі. Вроцлав розташований у Центральній Європі, в Нижній Сілезії, на північ від Судетів. Тут протікають п’ять річок – Одра та 4 її притоки. У місті налічується 117 мостів і 12 островів. Польоти до мальовничого Вроцлаву здійснюються 4 рази на тиждень компанією Wizz Air, за ціною від 744 грн.

Катовіце. Багато хто вважає це суто трансферним містом, але це не так. Одне з найдивовижніших місць – велитенський парк площею 72 га, що розташований за 10-15 хвилин їзди від центру міста. Із Катовіце туристам «рукою подати» до сумнозвісного концтабору Аушвіц-Біркенау. Польоти до Катовіце здійснюються 2 рази на тиждень авіакомпанією Wizz Air, за ціною від 739 грн.

Лондон – столиця Англії і Великої Британії, розташована на річці Темза. Перелічувати визначні місця Лондона можна довго, але неодмінно варто побачити: Тауер, історичне поселення в Гринвічі, Королівський ботанічний сад й район Вестмінстера, який включає в себе Вестмінстерський палац, Вестмінстерське абатство й церкву св. Маргарити. Сучасною туристичною Меккою є Лондонське око (London Eye), колесо огляду, що стало новим символом міста. Польоти до Лондона здійснюються 3 рази на тиждень авіакомпанією Wizz Air, за ціною від 1385 грн в один бік.

Дортмунд – місто на заході Німеччини. Будучи в цьому місті неодмінно відвідайте Westfalenpark, Стару ратушу, промисловий музей Zollern, головну туристичну артерію Westenhellweg та гордість міста – Музей пивоваріння. Польоти до Дортмунда здійснюються 2 рази на тиждень авіакомпанією Wizz Air, за ціною від 988 грн в один бік.

Салоніки – друге за розміром, після Афін, місто Греції росташоване в затоці Термаїкос Егейського моря. Саме поблизу Салонік починається сходження на легендарну гору Олімп. Спекотні та мальовничі Салоніки доступні зі Львова авіалініями Ellinair, що виконуватимуть польоти двічі на тиждень за ціною від 4000 грн в один бік

Іракліон – столиця Криту та одне з найбільших міст Греції. Його історія налічує більше 2,5 тисяч років. Сьогодні це великий порт, торговельний та туристичний центр. Пляжі Криту доступні зі Львова авіалініями Ellinair, що виконуватимуть польоти двічі на тиждень за ціною від 5278 грн в один бік.

Мінськ – столиця Білорусі. Розташований на річці Свіслоч і належить до числа найстарших міст Європи. Мінськ має багато історико-культурної, духовної та інтелектуальної спадщини. У Львова налагоджено щоденне сполучення із Мінськом. Польоти виконує компанія Belavia за ціною від 1890 грн в одну сторону.

Баку – столиця Азербайджанської Республіки та найбільший порт на Каспійському морі і найбільше місто на Кавказі. Львів’яни зможуть потрапити до Баку скориставшись авіалініями Azerbaijan Airlines, що виконують два авіарейси на тиждень за ціною від 2500 грн.

Київ – столиця України. Одне з найбільших і найстаріших міст Європи, яке львів’яни активно використовують, як транзитний аеропорт. У серці України є чимало визначних місць, які можна довго перелічувати. Проте побувати в Києві варто хоча б через легендарну центральну площу міста – Майдан Незалежності. Дістатися Києва зі Львова можна вранці, обід та вечері. Рейси здійснюють «Міжнародні авіалінії України» (МАУ), а також «Мотор січ». Аби дістатися столиці з аеропорту «Львів» доведеться викласти щонайменше 1127 грн.

Тель-Авів – друге за розміром і значенням місто Ізраїлю, після Єрусалима. «Місто, що ніколи не спить» є справжньою Меккою туризму на Середземному морі. Польоти до Тель-Авіва виконує МАУ. Авіаперевізник здійснює по два авіарейси на тиждень за ціною від 3049 грн.

Болонья – одне з найважливіших міст Італії. У місті знаходиться найстаріший університет у світі, заснований у 1088 році. Болонья також відома своїми вежами та довгими галереями і має добре збережений історичний центр. Сполучення зі Львовом виконуватиме МАУ. Очікується один рейс на тиждень за ціною від 1926 грн.

Рим – столиця Італії, одне з найстаріших міст світу. «Вічне місто» багате на древні архітектурні пам’ятки та неймовірні палаци та фонтани. Водночас Рим є містом паломників, адже посеред Риму є найменша у світі незалежна держава – Ватикан, що є резиденцією Понтифіка Папи Римського. Сполучення Львова з Римом здійснюватиметься 5 раз на тиждень авіалініями МАУ та Ernest Airlines за ціною від 1926 грн.

Мадрид – столиця Іспанії. Неймовірну красу Мадриду важко описати словами, адже її треба побачити на власні очі. Економічне та культурне життя міста зосереджені на Пасео-де-ла-Кастел’яна та на вулиці Алькала. Саме тут знаходяться найдорожчі магазини та найрозкішніші ресторани. Іспанська перлина доступна львів’янам двічі на тиждень завдяки авіалініям МАУ. Квитки стартують від 2787 грн.

Барселона – місто в Іспанії, столиця автономної області Каталонії і провінції Барселона.Місто лежить на частині узбережжя Середземного моря. Це важливий морський порт. Барселона багата стародавніми музейними сховищами, сучасними виставковими залами, фондами і тематичними музеями, яких налічується кілька десятків. Польоти до Барсилони двічі на тиждень виконує авіакомпанія МАУ. Вартість квитків стартує від 3102 грн.

Анталія – портове місто-курорт на Середземному морі на південному узбережжі Туреччини. Мало не щоденне сполучення Львова та Анталії забезпечують «Азур Ейр Україна», МАУ та «Роза вітрів». Вартість квитків стартує від 2323 грн в один бік. (з урахуванням польотів до Далмана).

Хургада – єгипетське туристичне місто розташоване на західному узбережжі Червоного моря. У літній навігації виконуватимуться два польоти на тиждень авіакомпанією «Роза вітрів». Вартість квитків починається від 5738 грн.

Шарм-еш-Шейх – туристичний центр Єгипту, що розташований на півдні Синайського півострова, на північному узбережжі Червоного моря. «Азур Ейр Україна» буде виконувати два авіарейси на тиждень та ще раз авіакомпанія МАУ. Вартість квитків стартує від 5123 грн.

Венеція. Місто та муніципалітет на північному сході Італії. Значний туристичний центр розміщений на 117 невеликих островах у Венеціанській лагуні Адріатичного моря. Це одне із найкрасивіших і найромантичніших міст світу. Будучи тут неодмінно відвідайте центральну площу міста – Площу святого Марка та Великий канал. Сполучення із венецією здійснюється тричі на тиждень авіакомпанією Ernest Airlines. На сьогодні вартість квитка в одну сторону стартує від 3060 грн.

Мілан – місто в північній Італії – головний центр міжнародного туризму. Як відомо Мілан є однією зі столиць моди. У місті діють світові центри моди Джорджо Армані, Роберто Каваллі, Versace та інші. Вартість квитків до Мілану від 2049 грн. Польоти здійснюватимуться мало не щодня авіакомпанією Ernest Airlines.

Неаполь – це найбільше місто південної Італії розташоване у підніжжі вулкану Везувій на північному узбережжі Неаполітанської затоки Тірренського моря. Неаполь був заснований греками і вважається справжньою перлиною півдня Італії. Варто також згадати, що тут знаходиться найбільший археологічний музей Європи – Національний Археологічний музей. Польоти до Неаполя виконуються авіакомпанією Ernest Airlines тричі на тиждень, за ціною від 2732 грн.

Батумі – сучасне портове місто в Грузії, столиця автономної республіки Аджарії. Розташоване в Батумській бухті на південно-східному узбережжі Чорного моря. У центрі міста, неподалік від набережної, стоять пам’ятники Тарасу Шевченку та Лесі Українці. Сезонні польоти до Батумі здійснюватиме авіакомпанія Yanair. Вартість квитків в одну сторону стартує від 3323 грн.

P.S.

Львів – мальовниче місто на Західній Україні. Час від часу його називають «місто кави», «місто левів», «Місто-музей», «столиця Галичини», «маленький Париж», «маленький Відень», «культурна столиця України»… Щороку Львів вабить все більше й більше туристів, і це не дивно, адже місто увібрало в собі найбільшу кількість пам’яток архітектури в Україні. І для цього львів’янам нікуди не потрібно леліти, а лише озирнутися навколо.

Варто додати, що розклад попередній тож можливі зміни по ходу сезону та відкриття нових напрямків.