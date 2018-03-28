Дуже несправедливо, коли діти йдуть із життя, - Порошенко про пожежу в Кемерові

Президент Петро Порошенко висловив співчуття у зв’язку з загибеллю людей у російському Кемерові і згадав про загиблих на Донбасі та в Сирії дітей. Про це глава держави сказав під час всеукраїнської акції «Діти єднають Україну».

«Ми маємо тримати наше серце відкритим до проблем, до болю простих людей, у першу чергу – дітей. 242 дитини були вбиті російським агресором із 2014 року. 140 сирійських дітей загинули під час нападу на цивільне населення у Сирії. Велика кількість дітей 25 березня загинули в Кемерові. Хочу висловити найщиріші співчуття рідним, близьким. Це дуже несправедливо, коли діти йдуть із життя», – зазначив президент.