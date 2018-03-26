ОСТАННІ НОВИНИ

Кількість загиблих внаслідок пожежі в Кемерово зросла до 64

Юлія Шпак

|

Кількість загиблих унаслідок пожежі в торговельно-розважальному центрі «Зимняя вишня» у російському місті Кемерово зросла до 64. Про це повідомляє російське МНС, передає Громадське.

 

25 березня вранці у російському місті Кемерово, в торговельно-розважальному комплексі «Зимняя вишня» почалася пожежа.

За десять годин після початку загоряння було відомо про загибель 12 людей, а за годину повідомлялося вже про близько 40 загиблих, серед яких є діти. Дані про загиблих та зниклих постійно уточнюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пожежа у торговому центрі в Росії забрала життя півсотні осіб.

Фото: Громадське

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Незвичайні діти у звичайній школі
Вероніка РОЙ
Незвичайні діти у звичайній школі

Ще не так давно в Україні діти з особливими потребами були практично ізольованими від світу. Школи неохоче відкривали дл...

Нова симфонія життя Львівської опери
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Нова симфонія життя Львівської опери

Однією з улюблених крилатих фраз генерального директора-художнього керівника Львівського національного академічного теат...

Мовна шахівниця
Соломія ГОЛОВІНА
Мовна шахівниця

Льодовиковий період в розвитку та захисті української мови зовсім незабаром може скреснути завдяки ухваленню парламентар...

Мистецтво з присмаком повидла і бюрократії
Катерина РОДАК
Мистецтво з присмаком повидла і бюрократії

Унікальну неготичну будівлю на Богдана Хмельницького, 124 перетворять у мистецький простір «Фабрика повидла» не раніше 2...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...