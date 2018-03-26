Кількість загиблих внаслідок пожежі в Кемерово зросла до 64

Кількість загиблих унаслідок пожежі в торговельно-розважальному центрі «Зимняя вишня» у російському місті Кемерово зросла до 64. Про це повідомляє російське МНС, передає Громадське.

25 березня вранці у російському місті Кемерово, в торговельно-розважальному комплексі «Зимняя вишня» почалася пожежа.

За десять годин після початку загоряння було відомо про загибель 12 людей, а за годину повідомлялося вже про близько 40 загиблих, серед яких є діти. Дані про загиблих та зниклих постійно уточнюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пожежа у торговому центрі в Росії забрала життя півсотні осіб.

Фото: Громадське