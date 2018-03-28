Через ремонт тепломережі вісім будинків на Сихові не отримують гарячу воду

Як повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго», станом на сьогодні, 28 березня, без гарячої води залишились вісім будинків у Сихівському районі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Будинки на вул. Антонича, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 20а, 22 не отримують гарячу воду через ремонт теплової мережі від ЦТП-17. Завершити всі роботи і відновити подачу гарячої води планують 3 квітня.

Нагадаємо, в опалювальному сезоні 2017-2018 року ЛМКП «Львівтеплоенерго» подає опалення до 1618 житлових будинки, гарячу воду – до 1108 будинків, 197 освітніх закладів (школи, садочки) та 51 медичного закладу (лікарні, поліклініки).