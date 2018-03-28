ОСТАННІ НОВИНИ

Через ремонт тепломережі вісім будинків на Сихові не отримують гарячу воду

Олена Карп'юк

|

Як повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго», станом на сьогодні, 28 березня, без гарячої води залишились вісім будинків у Сихівському районі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Будинки на вул. Антонича, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 20а, 22 не отримують гарячу воду через ремонт теплової мережі від ЦТП-17. Завершити всі роботи і відновити подачу гарячої води планують 3 квітня.

Нагадаємо, в опалювальному сезоні 2017-2018 року ЛМКП «Львівтеплоенерго» подає опалення до 1618 житлових будинки, гарячу воду – до 1108 будинків, 197 освітніх закладів (школи, садочки) та 51 медичного закладу (лікарні, поліклініки).

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Евакуаційне закулісся Львова
Вероніка РОЙ
Евакуаційне закулісся Львова

Page synchronized. Edit page only on site Tilda.cc...

Руйнівники архітектурних пам’яток: кого та як штрафуватимуть за нищення історичного Львова?
Наталя ДУЛЯБА
Руйнівники архітектурних пам’яток: кого та як штрафуватимуть за нищення історичного Львова?

Від початку березня у Львові діє міська адміністративна комісія, яка моніторить стан пам’яток архітектури і, виявивши на...

Незвичайні діти у звичайній школі
Вероніка РОЙ
Незвичайні діти у звичайній школі

Ще не так давно в Україні діти з особливими потребами були практично ізольованими від світу. Школи неохоче відкривали дл...

Нова симфонія життя Львівської опери
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Нова симфонія життя Львівської опери

Однією з улюблених крилатих фраз генерального директора-художнього керівника Львівського національного академічного теат...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...