Частина вулиці Дорошенка стане пішохідною

На вулиці Дорошенка, від проспекту Свободи до вулиці Банківської, облаштують пішохідну зону. Тут буде заборонено в’їзд приватного транспорту. Проїзд громадського транспорту цією ділянкою залишиться. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Відповідні ремонтні роботи розпочнуть після Великодніх свят. Виконуватиме роботи ШРП Галицького району.

«Ремонтні роботи з перемощення тротуарного покриття, перенесення павільйонів зупинок та встановлення нових дорожніх знаків виконає ШРП Галицького району. Вони стали переможцем тендеру на визначення підрядної організації, на виконання цих робіт. Роботи розпочнуть після Великодніх свят. Завершити планують до кінця травня», – розповів Ігор Савка, начальник відділу комунального господарства Галицької районної адміністрації.

За словами Костянтина Баранюка, головного спеціаліста відділу паркування та організації дорожнього руху управління транспорту ЛМР, такі зміни проводяться з метою пришвидшення руху громадського транспорту, зокрема трамваїв, та зменшення аварійності (йдеться про пішохідний перехід на вул. Банківській).

«Минулого року міська комісія з безпеки дорожнього руху прийняла рішення щодо реорганізації дорожнього руху на пр. Свободи. Відповідно, буде закрито для руху приватного транспорту ділянку на пр. Свободи від вул. Беринди до вул. Банківської. Водії зможуть об’їжджати цю територію по вул. Гнатюка.

Такі зміни проводяться з метою прискорення руху громадського транспорту та зменшення аварійності. Адже тут маємо один з найаварійніших центральних пішохідних зон – з вул. Дорошенка на вул. Банківську. У минулому році там сталося кілька ДТП», – розповів Костянтин Баранюк.

Фото: Mapio.net