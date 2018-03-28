Біля Органного залу облаштували пішохідну зону

На звернення керівництва Львівського органного залу, на території між Органним залом і вул. С. Бандери облаштовано пішохідну зону. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Відповідні дорожні знаки були встановлені вчора, 27 березня.

«Ми мали звернення від керівництва Органного залу про те, щоб облаштувати пішохідну зону між Органним залом і вул. С. Бандери. Тому маємо позитивне рішення міської комісії з безпеки дорожнього руху, відповідно до якого ця територія стає пішохідною та забороняється в’їзд приватного транспорту або його паркування, крім машин передбачених правилами дорожнього руху», – розповів головний спеціаліст відділу паркування та організації дорожнього руху управління транспорту ЛМР Костянтин Баранюк.

Нагадаємо, у Львові працюють евакуатори. Машини припарковані у заборонених місцях забираються на арештмайданчик.

Фото: Facebook