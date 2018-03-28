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20-річному дрогобичанину, який вбив родича і закопав його тіло, загрожує до 10 років тюрми

Дарина Смеречанська

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На Львівщині 20-річному хлопцю, який до смерті побив родича, загрожує до 10 років ув’язнення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 20-річного мешканця Дрогобича, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Подія трапилась у вересні 2017 на подвір’ї господарства одного із сіл, що на Дрогобиччині. Зловмисник під час конфлікту із своїм 33-річним родичем наніс йому численні удари по тілу та голові. Отримані тілесні ушкодження виявилися несумісними із життям, потерпілий помер.

З метою приховування слідів злочину, молодик закопав тіло свого дядька неподалік будинку. Тіло загиблого правоохоронці виявили минулоріч у грудні.

Зазначимо, що обтяжуючою обставиною є те, що під час вчинення злочину зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Дрогобицького міськрайонного суду для розгляду по суті.

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