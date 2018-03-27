Врятувати дерева: у Стрийському парку борються з омелою

На 40 деревах у Стрийському парку комунальники обрізали гілки, що вражені омелою. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Станом на сьогодні ми проводимо роботи у Стрийському парку. Ми провели обрізку понад 40 дерев: обрізали гілки рослин, вражених омелою. Зараз ми зупинили ці роботи, однак найближчим часом продовжимо. Таке «омолодження» потрібне для дерев, які можуть відновитися. Однак ті дерева, які масово уражені і не підлягають омолодженню, будемо зрізати», – розповіла в.о. директора Стрийського парку Олена Мазурик.

За її словами, для боротьби з омелою застосовують механічний метод обрізування гілок із кущами омели, які не плодоносять, на 5-7 см, а з плодоносними – не менше 15-20 см нижче місця прикріплення її до гілок. Якщо ж крони дерев уражені омелою білою більш, ніж на 60%, то такі дерева потрібно видаляти.

«Останнім часом у зв’язку із потеплінням клімату створюються передумови для поширення омели. Ми скерували листи у районні адміністрації та дирекціям наших скверів і парків як нагадування про те, що потрібно виконувати роботи із боротьби з омелою», – зазначили у відділі екології Львівської міської ради.

Кошти на боротьбу з омелою, яка нищить дерева, виділяють із бюджету Львова в межах заходів з озеленення міста.

Нагадаємо, наприкінці 2017 року науковці Лісотехнічного університету розробили Комплексну стратегію озеленення Львова, яка має на меті впорядкування парків, скверів та вуличних насаджень. Також одним із пріоритетних напрямків стратегії є боротьба із поширенням омели білої.