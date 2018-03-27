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Дев'ять львівських медиків претендують на відзнаку «Орден Святого Пантелеймона»

Олена Карп'юк

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Вчора, 26 березня, члени Регіональної ради Львівської області затвердили дев’ятьох кандидатів на отримання медичної відзнаки за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона». Про це Львівському порталу повідомили у департаменті охорони здоров’я ЛОДА.

Після обговорення та голосування члени Регіональної ради визначили вісьмох медиків зі Львівщини, що претендуватимуть на цьогорічну відзнаку за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона»:

  1. Номінація «Найкращий лікар» – Соловей Любомир Ярославович – завідувач анестезіологічно-реанімаційного відділення №2 у Львівській обласній клінічній лікарні.
  2. Номінація «Найкращий медичний працівник» – Омельченко Христина Миколаївна – палатна медична сестра відділення щелепно-лицевої хірургії у Львівській обласній клінічній лікарні.
  3. Номінація «Новатор охорони здоров’я» – Юрочко Федір Богданович – дитячий отоларинголог у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ».
  4. Номінація «За досягнення у міжнародному співробітництві в охороні здоров’я» перемогу здобули одразу два номінанти – Панґрацці Арнальдо – професор Міжнародного богословського інституту Каміліанум та Клаус Екснер – німецький хірург з клініки пластичної та естетичної хірургії у Франкфурт-на-Майні.
  5. Номінація «Взірець служіння суспільству» – Федоренко Сергій Мирославович – головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні.
  6. Номінація серед молоді (до 35 р.) медаль «За лікарське мистецтво» –Бешлей Дмитро – хірург кардіохірургічного відділення у Львівській обласній клінічній лікарні.
  7. Номінація серед молоді (до 35 р.) медаль «За турботу і ласку до хворого» – Руслана Кончак – старша медична сестра поліклінічного відділення з денним стаціонаром клініки амбулаторно-поліклінічної допомоги Центрального клінічного госпіталю державної прикордонної Служби України.
  8. Номінація серед молоді (до 35 р.) медаль «За наукові розробки в медицині» – Ростислав Білий – професор кафедри цитології, гістології та ембріології Львівського національного медичного університету.

Зазначимо, «Орден Святого Пантелеймона» – головна громадська відзнака для медиків, створена за підтримки глав усіх християнських церков в Україні, Міністерства охорони здоров’я та Національної Академії медичних наук. Її вручають щороку, 9 серпня, у День Святого великомученика і цілителя Пантелеймона.

У 2017 році у номінації «Найкращий медик» перемогла фельдшерка пункту екстреної медичної допомоги у с. Чижиків Пустомитівського району Мирослава Савчак.

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