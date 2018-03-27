Дев'ять львівських медиків претендують на відзнаку «Орден Святого Пантелеймона»

Вчора, 26 березня, члени Регіональної ради Львівської області затвердили дев’ятьох кандидатів на отримання медичної відзнаки за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона». Про це Львівському порталу повідомили у департаменті охорони здоров’я ЛОДА.

Після обговорення та голосування члени Регіональної ради визначили вісьмох медиків зі Львівщини, що претендуватимуть на цьогорічну відзнаку за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона»:

Номінація «Найкращий лікар» – Соловей Любомир Ярославович – завідувач анестезіологічно-реанімаційного відділення №2 у Львівській обласній клінічній лікарні. Номінація «Найкращий медичний працівник» – Омельченко Христина Миколаївна – палатна медична сестра відділення щелепно-лицевої хірургії у Львівській обласній клінічній лікарні. Номінація «Новатор охорони здоров’я» – Юрочко Федір Богданович – дитячий отоларинголог у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ». Номінація «За досягнення у міжнародному співробітництві в охороні здоров’я» перемогу здобули одразу два номінанти – Панґрацці Арнальдо – професор Міжнародного богословського інституту Каміліанум та Клаус Екснер – німецький хірург з клініки пластичної та естетичної хірургії у Франкфурт-на-Майні. Номінація «Взірець служіння суспільству» – Федоренко Сергій Мирославович – головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні. Номінація серед молоді (до 35 р.) медаль «За лікарське мистецтво» –Бешлей Дмитро – хірург кардіохірургічного відділення у Львівській обласній клінічній лікарні. Номінація серед молоді (до 35 р.) медаль «За турботу і ласку до хворого» – Руслана Кончак – старша медична сестра поліклінічного відділення з денним стаціонаром клініки амбулаторно-поліклінічної допомоги Центрального клінічного госпіталю державної прикордонної Служби України. Номінація серед молоді (до 35 р.) медаль «За наукові розробки в медицині» – Ростислав Білий – професор кафедри цитології, гістології та ембріології Львівського національного медичного університету.

Зазначимо, «Орден Святого Пантелеймона» – головна громадська відзнака для медиків, створена за підтримки глав усіх християнських церков в Україні, Міністерства охорони здоров’я та Національної Академії медичних наук. Її вручають щороку, 9 серпня, у День Святого великомученика і цілителя Пантелеймона.

У 2017 році у номінації «Найкращий медик» перемогла фельдшерка пункту екстреної медичної допомоги у с. Чижиків Пустомитівського району Мирослава Савчак.