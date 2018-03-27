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У Стрию чоловік викрав металеву огорожу з подвір’я власної бабусі

Олена Карп'юк

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У  Стрийський відділ поліції нещодавно звернулася 82-річна місцева мешканка і повідомила, що протягом ночі з її домогосподарства невідома особа частково демонтувала металеву огорожу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.

 

Як встановили правоохоронці, крадієм виявився 39-річний стриянин, онук заявниці, який був раніше судимий за вчинення майнового злочину. Металеву конструкцію чоловік здав у пункт прийому металобрухту, пояснивши, що йому були потрібні кошти.

Викрадене майно поліцейські вилучили, невдовзі його повернуть пенсіонерці.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до 3 років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування.

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