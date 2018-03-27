У Львові в квартирі сталася різанина

У Львові від чисельних рубаних ран помер 40-річний чоловік. Як встановили правоохоронці, тілесні ушкодження загиблому наніс його знайомий, з яким вони разом розпивали спиртне. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Сьогодні, 27 березня, близько 8.00 до правоохоронців надійшло повідомлення від чоловіка, котрий у своїй квартирі на вулиці Остроградських у Львові виявив свого 40-річного племінника з тілесними ушкодженнями.

Медики, котрі прибули на місце події, виявили на тілі потерпілого численні рубані рани. Незважаючи на зусилля лікарів, врятувати чоловіку життя не вдалось – від отриманих травм він помер.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, за фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний 40-річний львів’янин, знайомий загиблого. Чоловіки разом розпивали спиртне, між ним виник конфлікт, під час якого зловмисник тесаком наніс потерпілому чисельні рубані рани.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу, проводиться досудове розслідування.