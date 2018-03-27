У Львові судитимуть чоловіка, що до смерті побив 80-річну матір

Львів’янину, який до смерті побив власну матір, загрожує до 10 років ув’язнення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №2, завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 57-річного львів’янина, який підозрювався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Подія трапилась наприкінці грудня 2017 року у квартирі потерпілої.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час раптового конфлікту із матір’ю син наніс їй численні удари по тілу. Від отриманих травм 80-річна жінка померла на місці події.

Зазначимо, що до обвинуваченого застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Кримінальне провадження перебуває на розгляді Шевченківського районного суду м. Львова.

Довідково: за вчинення вказаного злочину чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.