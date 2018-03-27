У Львові автівка знесла металеву огорожу і врізалась в будинок. Водій потрапив до реанімації

У Львові водій «Шкоди» в’їхав у стіну будинку. Його госпіталізовано в реанімаційне відділення. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 26 березня о 23.45 на вулиці Богдана Хмельницького у Львові.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Шкода Фабія», 23-річний львів’янин, виїхав за межі проїзної частини дороги, скоїв наїзд на металеві парапети, після чого в’їхав у стіну будинку.

Водія госпіталізовано в реанімаційне відділення з діагнозом: «політравма, алкогольне сп’яніння».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального проводження.

Фото: Варта-1