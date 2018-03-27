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У Львівській обласній клінічній лікарні запрацював осучаснений операційний блок

Дарина Смеречанська

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У Львівській обласній клінічній лікарні відкрили осучаснений операційний блок хірургічного відділення № 2. Тут замінили всі електромережі, водопостачання, водовідведення, мережі подачі кисню та вуглекислого газу для проведення малоінвазивних втручань. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

 

За словами медиків, осучаснення операційного блоку дасть можливість покращити якість надання медичної допомоги та збільшити кількість операційних втручань.

Операційна хірургічного відділення є унікальною за своєю будовою, дає можливість візуалізації навчального процесу для студентів Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, курсантів післядипломної освіти, лікарів-інтернів.

В Європі така можливість є у Відні та Львові. Кожного року у відділенні проводиться 1700-1800 операційних втручань, з них близько 40% – це малоінвазивні операційні втручання.

Фото: ЛОДА

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