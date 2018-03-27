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У четвер відбудеться «гаряча лінія» з питань пенсійного забезпечення

Омелян Шевчук

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У четвер, 29 березня, в головному управлінні Пенсійного фонду України у Львівській області відбудеться «пряма телефонна гаряча лінія» з питань пенсійного забезпечення громадян. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

 

На питання мешканців Львівщини упродовж 12:00 – 14:00 год. відповідатиме  начальник головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області Галина Недзельська.

Телефон «прямої гарячої лінії»: (032) 255-38-97.

Як відомо «пряма телефонна гаряча лінія» з керівництвом головного управління Фонду області проводиться щомісячно в останній четвер з 12:00 до 14:00 години.

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