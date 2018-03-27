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Поліція закликає бути пильними під час пошуку житла на відпочинок

Олександр Косик

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Плануючи відпочинок на морі, чоловік заплатив гроші за неіснуюче житло. Відтак, напередодні сезону літніх відпусток поліцейські закликають громадян бути пильними і ретельно обирати орендодавця. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

В Залізничний відділ поліції 24 березня звернувся 39-річний мешканець міста Кам’янець-Подільський. За словами чоловіка, він влітку минулого року перерахував кошти невідомій особі в сумі 6600 гривень за оренду житла в місті Чорноморськ, що на Одещині. Проте, коли приїхав на відпочинок, з’ясувалося, що помешкання за такою адресою не існує.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі.

Поліцейські закликають громадян бути пильними. Не за горами сезон літніх відпусток і, плануючи свій відпочинок, ретельно обирайте місце та особу, в якої ви хочете орендувати житло. Про сумлінного орендодавця завжди можна знайти відгуки в мережі Інтернет. Попросіть у нього копії документів, які засвідчують його право на житло. Проведіть з ним відео-конференцію і наглядно подивіться на умови, які він пропонує. І насамкінець, не полінуйтеся та в зручний для вас спосіб перевірте, чи існує за вказаною адресою таке помешкання. Не дайте жодного шансу шахраям зіпсувати ваш відпочинок!

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