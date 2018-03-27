На Львівщині військові пройшли вишкіл за стандартами НАТО

У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ завершено цикл підготовки чергового підрозділу Українського війська. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Національної академії СВ.

Впродовж 55 днів батальйонна тактична група однієї з механізованих бригад Збройних Сил України проходила інтенсивний курс вишколу за програмою «Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки — Україна» (JMTG-U), участь у якій, окрім українських військових інструкторів, також беруть військові фахівці зі США, Канади, Литовської Республіки, Польщі, Великобританії та Данії.

В рамках цієї програми навчання українського підрозділу у форматі батальйонної тактичної групи відбулось вперше. Зокрема, до механізованих взводів додались також танковий, артилерійські, протиповітряний підрозділи тощо. Втім, сам алгоритм вишколу суттєвих змін не зазнав — українські та іноземні інструктори здійснили підготовку в декілька етапів, від злагодження відділень й взводів до проведення ротних й батальйонних тактичних навчань.

Саме в ході підсумкового батальйонного тактичного навчання українські воїни повинні були продемонструвати своїм наставникам не лише злагодженість та навченість підрозділів, але й здатність виконувати покладені на них завдання за стандартами НАТО.

До слова, в межах підготовки інтенсивне навчання пройшов також і штаб батальйонної тактичної групи, штатно-організаційно структура якого чи не вперше була побудована у відповідності до вимог Північноатлантичного альянсу.

Варто зазначити, що практичні дії українського підрозділу оцінювались за результатами виконання ним цілого комплексу завдань на єдиному тактичному тлі із застосуванням штатного озброєння та військової техніки, а також сучасних засобів навчання, до прикладу, лазерних систем імітації бойової стрільби MILES. Окрім того, задля відтворення реалістичності та наближення умов проведення тактичного навчання до умов, наближених до бойових, батальйонній тактичний групі протистояв майже справжній супротивник — спеціально навчений та укомплектований необхідними засобами підрозділ позначення дій противника, який є штатним у складі Міжнародного центру миротворчості та безпеки.

В ході підсумкового батальйонного тактичного навчання висококваліфіковані іноземні та українські інструктори оцінювали дії батальйонної тактичної групи в умовах наступального й оборонного боїв, стабілізаційних дій, а також виконання специфічних завдань, що притаманні сучасним збройним конфліктам.

Після незначної перерви для проходження курсу підготовки в рамках «Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки — Україна» (JMTG-U), до Міжнародного центру миротворчості та безпеки прибуде черговий підрозділ української армії. Цього разу це будуть військовослужбовці однієї з бригад Десантно-штурмових військ ЗС України.