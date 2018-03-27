На Львівщині судитимуть псевдо-адвоката

За використання підробленого адвокатського свідоцтва чоловіку загрожує до двох років в’язниці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

За процесуального керівництва Стрийської місцевої прокуратури, завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 47-річного мешканця Львівщини, який підозрювався у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358 (використання завідомо підробленого документа),ч.1 ст. 383 (завідомо неправдиве повідомлення суду, прокурору, слідчому або органу досудового розслідування про вчинення злочину) КК України. Зловмисник упродовж 2017 року використовував отримане поза процедурою, передбаченою Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», свідоцтво про право зайняття адвокатською діяльністю.

Завдяки фальшивому свідоцтву чоловік неодноразово надавав правову допомогу у справах цивільного та адміністративного судочинства, а також представляв інтереси громадян у суді.

Крім цього, аби приховати речовий доказ – оригінал зазначеного свідоцтва від органу досудового розслідування, обвинувачений подав у прокуратуру завідомо неправдиве повідомлення про вчинення стосовно себе злочину – викрадення документа.

Проте, в результаті перевірки вказаної інформації, цей факт не підтвердився.

Таким чином чоловік ввів в оману правоохоронців.

Довідково: у разі доведення вини йому загрожує до 2 років позбавлення волі.