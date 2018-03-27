ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині судитимуть псевдо-адвоката

Олександр Косик

|

За використання підробленого адвокатського свідоцтва чоловіку загрожує до двох років в’язниці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

За процесуального керівництва Стрийської місцевої прокуратури, завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 47-річного мешканця Львівщини, який підозрювався у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358 (використання завідомо підробленого документа),ч.1 ст. 383 (завідомо неправдиве повідомлення суду, прокурору, слідчому або органу досудового розслідування про вчинення злочину) КК України. Зловмисник упродовж 2017 року використовував отримане поза процедурою, передбаченою Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», свідоцтво про право зайняття адвокатською діяльністю.

Завдяки фальшивому свідоцтву чоловік неодноразово надавав правову допомогу у справах цивільного та адміністративного судочинства, а також представляв інтереси громадян у суді.

Крім цього, аби приховати речовий доказ – оригінал зазначеного свідоцтва від органу досудового розслідування, обвинувачений подав у прокуратуру завідомо неправдиве повідомлення про вчинення стосовно себе злочину – викрадення документа.

Проте, в результаті перевірки вказаної інформації, цей факт не підтвердився.

Таким чином чоловік ввів в оману правоохоронців.

Довідково: у разі доведення вини йому загрожує до 2 років позбавлення волі.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Руйнівники архітектурних пам’яток: кого та як штрафуватимуть за нищення історичного Львова?
Наталя ДУЛЯБА
Руйнівники архітектурних пам’яток: кого та як штрафуватимуть за нищення історичного Львова?

Від початку березня у Львові діє міська адміністративна комісія, яка моніторить стан пам’яток архітектури і, виявивши на...

Незвичайні діти у звичайній школі
Вероніка РОЙ
Незвичайні діти у звичайній школі

Ще не так давно в Україні діти з особливими потребами були практично ізольованими від світу. Школи неохоче відкривали дл...

Нова симфонія життя Львівської опери
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Нова симфонія життя Львівської опери

Однією з улюблених крилатих фраз генерального директора-художнього керівника Львівського національного академічного теат...

Мовна шахівниця
Соломія ГОЛОВІНА
Мовна шахівниця

Льодовиковий період в розвитку та захисті української мови зовсім незабаром може скреснути завдяки ухваленню парламентар...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...