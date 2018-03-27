Львів’ян закликають зібрати Великодні кошики для захисників, які постраждали у зоні АТО

У Львові збирають «Великодні кошики для захисників», які постраждали у зоні АТО і зараз перебувають на лікуванні у Військовому госпіталі. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

«Дуже хочемо, щоб свято світлого Христового воскресіння відчули і бійці з зони АТО. Тому спільними зусиллями, пропонуємо зібрати необхідну гуманітарну допомогу для бійців. Всі небайдужі можуть долучитися до доброї справи. Нехай руки, що тримають мирне небо над нами і незламане серце українського воїна-патріота відчують твою любов та піклування, вдячність до них», – йдеться у заклику.

До так званого «Великоднього кошика приймаються» і є дуже бажаними:

продукти харчування довгого зберігання (консервація, чай, кава, солодощі);

засоби особистої гігієни, білизни, шкарпетки;

листи та малюнки;

та інше.

Пункт збору : Львівський обласний молодіжний центр (м.Львів, вул. Винниченка 12, 2-й поверх)

Збір триватиме до 5 квітня. Провіант можна приносити із понеділка по п’ятницю з 11:00 до 20:00. А також за домовленістю у вихідні. Контактний телефон: Вероніка – 097-04-144-26

Вся зібрана гуманітарна допомога відправиться у Військовий госпіталь.