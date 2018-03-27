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Чоловіка, що зарізав власного сина і його друга, взяли під варту

Соломія Григор'єва

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Підозрюваного у вбивстві двох молодих хлопців на Львівщині триматимуть під вартою. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

За процесуального керівництва органів прокуратури Львівської області, працівниками поліції розкрито факт умисного вбивства 22-річного та 18-річного мешканців одного із сіл на Стрийщині. Трагічний інцидент трапився у п’ятницю, 23 березня у будинку підозрюваного.

Завдяки скоординованим діям правоохоронців вдалось встановити особу, причетну до скоєння правопорушення. Зловмисником виявився 45-річний батько одного зі потерпілих, який під час раптового конфлікту із сином завдав йому та його товаришу декілька ударів ножем у шию, грудну клітку та спину. Внаслідок цього потерпілі померли.

Зазначимо, що правопорушник перебував у стані алкогольного сп’яніння, що є обтяжуючою обставиною.

Зібравши достатньо доказів причетності чоловіка, його затримано та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п.1 ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство).

Також судом обрано підозрюваному найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою.

Крім цього, призначено судові експертизи, здійснено комплекс слідчих (розшукових) і процесуальних дій.

Довідково: за вчинення вказаного злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років або довічне ув’язнення.

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