За 30 років з українських водойм може зникнути вся риба

Рибні запаси не лише у вітчизняних водоймах, а й в Світовому Океані вкрай виснажені. Виною цьому: браконьєрство, надмірний промисловий вилов і забруднення навколишнього середовища. Експерти організації посилаються на дані Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO), які говорять, що 90% морських рибальських промислів вже освоєно. З них 60% активно використовуються, а запаси ще 30% виснажені або близькі до цього.

В українських водоймах, в основному, загроза перелову, нависла над хижою річковою рибою. Саме її популяція сьогодні особливо чутлива і потребує відновлення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Асоціації рибалок України.

За твердженням вчених 90 відсотків видів великих хижих риб вже ніколи не зможуть відновитися до колишньої чисельності – в тому числі, щука, судак, сом.

Так, і зграї мирної «білої» річкової риби сильно зменшилися. За даними фахівців Інституту зоології ім.Шмальгаузена, традиційного для українських водойм ляща в порівнянні з 1991 роком залишилося не більше 25%, сазана, жереха 10%. А таки види, як чехоня та линь стали дуже рідкісними.

Рибні ресурси в Чорному морі серйозно підірвані. Особливо це відчуває на собі прибережний лов. Забруднення промисловими і побутовими стоками, нераціональне ведення рибного господарства і неналежна охорона водних живих ресурсів поставили багато видів риби на грань виживання. В першу чергу це торкнулося цінних видів риби: чорноморська камбала катран, скумбрія, сарган, кефалеві види, морський судак … Значної шкоди завдає і браконьєрство, яке за останні роки досягло загрозливих масштабів, придбавши ознаки організованої злочинності. Зараз вітчизняні браконьєри виловлюють залишки вимираючих представників осетрових риб.

Азовське море – це світова рибна перлина, яка ще недавно в 6,5 разів перевершувала за рибопродуктивністю Каспійське море. Українські екологи стверджують, ще нещодавно рибні запаси здавалися практично невичерпними, проте сьогодні загибель Азовського моря здається неминучою через безперервне варварське знищення риби. Для вилову у повноцінному промисловому масштабі залишилось лише три види риби: тюлька, бичок та хамса, інші виловлюються в мізерній кількості.

В останнє видання Червоної Книги України, в 2009 році, увійшло понад 70 видів вітчизняної аборигенної риби, як зникаючі види.