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У Стрию поліцейські розшукали 80-річного дідуся, який посеред ночі заблукав у місті

Юлія Шпак

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Поліцейські розшукали дідуся, який посеред ночі заблукав у місті. 80-річний стриянин у морозну ніч ходив вулицями у пошуках своєї домівки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Сьогодні, 26 березня, близько третьої ночі у Стрийський відділ поліції зателефонувала місцева мешканка, котра повідомила, що її 80-річний батько близько 23.00 вийшов з дому і до цього часу не повернувся.

Працівники групи реагування патрульної поліції негайно розпочали пошуки пенсіонера, адже на дворі було доволі морозно.

На одній з вулиць поліцейські зауважили дідуся, який стояв, прихилившись   до паркану. Це й був розшукуваний чоловік. Від хвилювання старенький нічого пояснити не зміг, а лише плакав від радості і дякував поліцейським за допомогу.

Правоохоронці привезли дідуся додому, де на нього чекали рідні.

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