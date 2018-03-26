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У Росії помер засновник фінансової піраміди МММ Мавроді

Юлія Шпак

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У Москві на автобусній зупинці помер 62-річний засновник найбільшої російської фінансової піраміди МММ. Про це повідомляє інформагентство «Москва» з посиланням на помічника Мавроді Олександра Власова, передає Еспресо.

 

«Факт смерті підтверджую. У нього були хронічні захворювання», – сказав Власов.

За даними російських ЗМІ, Мавроді помер у Боткінській лікарні, куди його відвезли з тролейбусної зупинки на вул. Полікарпова поблизу Савеловського вокзалу. Мавроді стало погано, перехожий викликав йому «швидку». За попередніми даними, Мавроді помер від серцевого нападу.

Підприємство МММ було засноване 1989 року для торгівлі імпортною технікою, проте як фінансова піраміда запрацювало вже після розвалу СРСР. За різними даними, діяльність піраміди завдала шкоди від 10 до 15 млн людей.

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