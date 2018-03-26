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У Львові 47-річного чоловіка облили кислотою

Юлія Шпак

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У Львові чоловіка облили кислотою. Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний колишній чоловік його співмешканки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Сьогодні, 26 березня, о 9.50 до правоохоронців надійшло повідомлення від медиків про те, що в одну з львівських лікарень був доставлений 47-річний львів’янин, якому встановлено діагноз «опіки кислотою другого ступеня восьми процентів шкіри голови та опік очей».

Як встановили правоохоронці, на вулиці Чукаріна близько 9 години ранку, потерпілого облив кислотою 53-річний колишній чоловік його співмешканки.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – виправні роботи на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років. Проводиться досудове розслідування.

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