У Бориславі під лід провалився рибалка

У Бориславі рятувальники витягнули з-під криги рибалку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

Так, 24 березня о 18:10 до рятувальників надійшло повідомлення, що в м. Борислав Дрогобицької міської ради на вул. Дрогобицька, у відкритій водоймі перебуває та не може самостійно вибратись на берег 64-річний рибалка. Через нестабільний льодовий покрив чоловік провалився у воду і потребував допомоги.

«Близько 20 хвилин він перебував у крижаній воді, й лише завдяки рибальському ножу, яким вдалося зачепитися за кригу, він залишався на поверхні. Рятувальників повідомив про подію перехожий, який почув крик про допомогу зі сторони водойми. На місце події негайно було направлено рятувальників6 ДПРЧ м. Борислав», – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС