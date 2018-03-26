Шотландська благодійна організація передасть Львову спеціальні візки для людей з інвалідністю

Шотландська благодійна організація готова допомогти Львову зі спеціальними візками для людей з інвалідністю. Також благодійники допоможуть у навчанні, як правильно підбирати і користуватися такими візками. А вже вкінці серпня у Львові планують провести конференцію за участю фахівців та громадських організацій, які працюють з людьми з інвалідністю. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Насправді в Україні немає правильно трактування слова «disable». Я сприймаю інвалідність комплексно і часто думаю, як людина, яка не бачить або не чує, має переїхати з одного міста в інше, перейти дорогу. Тому я працюю, бо хочу допомагати людям, і я не очікую особливої подяки. І якщо ми можемо протягнути дружню руку допомоги для вас – то ми готові. Ми готові надавати допомогу багатьом містам в Україні, але якщо саме середовище не готове до цього – то це дуже важко робити. Львів є багатокультурне місто, люди тут дуже дружні. Мені важливо, щоб люди з інвалідністю були частиною суспільства, і моєю роботою є дати консультації з питань транспорту, інклюзії зовнішнього середовища. Наші партнери і друзі у Львові – Ротарі Інтернешнл, без яких нам було би дуже складно.

Ми не можемо просто привезти візки і посадити в них людей – потрібні консультації фахівців, лікарів, і ми готові допомогти вам у цьому. Бо має бути навчання, як правильно підбирати візки, щоб у них не травмувати людину.

Я вірю в людей, я щиро вірю у світ без кордонів, і дуже важливо є дбати один про одного – бо так ми зможемо сприймати цей світ без кордонів», – розповів Кіс Робертсон, генеральний менеджер шотландської благодійної організації «Wheelchairs for Ukraine» (Інвалідні стільці для України).

З слів Кіса Робертсона, вкінці серпня – на початку вересня у Львові хочуть провести конференцію на 50 осіб за участю фахівців та громадських організацій, які займаються людьми з інвалідністю. З локацією поки визначаються – це буде або в Українському католицькому університеті, або у Львівському міському центрі реабілітації «Джерело». Місто готове допомогти у її проведенні.

Під час зустрічі мер Львова зазначив, що в місті є Центр «Джерело», який опікується дітьми з неповносправністю, і цей центр наполовину фінансується з міського бюджету Львова. Також мер зауважив, що в кожному районі міста планують відкрити окремі центри опіки над дітьми, які виростають і виходять з «Джерела», щоб вчити їх жити самостійним життям. І вже два такі осередки у Львові відкрили – на вул. Дністерській та Кирилівській.

Довідка

Кіс Робертсон – ветеран Королівського військово-морського флоту, який став неповносправним в 1973 році через нещасний випадок.

Закінчив університет Хайлендс енд Айлендс, а також університет Геріот-Ватт, де він є членом асоціації випускників.

Професійна експертиза пана Робертсона полягає в доступності та дизайні інклюзивного середовища. Він має значні робочі знання про інклюзивне середовище як професійно, так і особисто, і працює у цій галузі більше 30 років. Його ціль полягає в тому, щоб бачити суспільство і світ відкритим для всіх. Пан Робертсон оцінює простір громади та місця, де люди проживають. Він хоче існування такого світу, де неповноправність не відіграє ніякої ролі, і де здатності людини не залежать від її фізичних, розумових розладів. Кіс вважає, що незалежно від кольору шкіри, релігійної приналежності або їх статі, люди мають право на рівноправність та життя. Він вважає, що кожен має право на життя з гідністю, повагою, вибором, справедливістю та незалежністю.