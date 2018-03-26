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Місцеві органи влади завищують комунальні тарифи, - НКРЕКП

Юлія Шпак

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Органи місцевого самоврядування встановлюють тарифи на житлово-комунальні послуги значно вищі, ніж раніше встановлювала НКРЕКП. Про це повідомляється на сайті Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

 

«Після проведення тарифної децентралізації повноваження по встановленню тарифів частині суб’єктів господарювання, які не підпадають під критерії ліцензування Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, перейшли до місцевих органів влади. Отримавши такі повноваження деякі органи місцевого самоврядування розпочали встановлювати тарифи на житлово-комунальні послуги значно вищі, ніж раніше встановлювала НКРЕКП», – йдеться у повідомленні.

Також у НКРЕКП зазначили, що під час встановлення НКРЕКП тарифів на вищезазначені послуги, цими органами місцевого самоврядування чинився тиск на Комісію, а саме – накладання мораторіїв на підвищення тарифів, спроби притягнення до кримінальної відповідальності Голови та членів Комісії тощо.

«Однак, як показують приклади, у разі встановлення тарифу самим органом місцевого самоврядування ці тарифи значно зросли. Це в свою чергу підтверджує думку про непослідовні та популістські дії деяких органів місцевого самоврядування з питань обґрунтованості тарифів на житлово-комунальні послуги по відношенню до Регулятора», – додали у Комісії.

Нагадаємо, Львівський портал повідомляв, що з 1 березня у Львові зросла квартплата.

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