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Біля львівського вокзалу затримали пішохода-порушника, який виявився в розшуку за крадіжку

Юлія Шпак

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У Львові патрульні затримали пішохода-порушника, який виявився в розшуку за крадіжку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

 

«Сьогодні вдень на площі Двірцевій патрульні помітили пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці. Ним виявився 37-річний мешканець Львівщини. При встановленні даних про особу, з‘ясувалося, що він перебуває з грудня минулого року у розшуку за крадіжку Пустомитівським відділом поліції. На чоловіка винесли постанову за порушення правил дорожнього руху та доставили у відділу поліції, де передали слідчим», – йдеться у повідомленні.

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