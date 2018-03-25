ОСТАННІ НОВИНИ

У зоні АТО від вибуху боєприпасів загинув український військовий, ще одного поранено

Юлія Шпак

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Внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ жодний захисник України не був поранений та травмований. Проте 24 березня в одній з бригад, що виконує завдання на лінії бойового зіткнення, внаслідок необережного поводження з боєприпасами, один військовослужбовець отримав поранення несумісні з життям. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційно-аналітичному центрі.

Ще одного з пораненнями було доставлено до лікувального закладу та надано необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я – важкий.

Луганський напрямок

Окупанти здійснили 2 прицільних обстріли наших позицій.

Близько 14:30 ворог вів вогонь зі стрілецької зброї по оборонцях Щастя. Вже за темної пори доби, після 21:00, протягом майже години, окупанти застосували гранатомети та великокаліберні кулемети по захисниках Троїцького.

Донецький напрямок

Зафіксовано 11 прицільних ворожих обстрілів.

Неодноразово протягом минулої доби ворог вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по наших захисниках Лебединського, шахти Бутівка, Кам’янки, Старомихайлівки, Новотроїцького та Павлополя.

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