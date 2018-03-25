У Львові вшанували пам'ять В’ячеслава Чорновола

Сьогодні, 25 березня, у Львові вшанували пам’ять українського політика, публіциста, літературного критика, Героя України В’ячеслава Чорновола. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Керівництво міста та області, учні спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи № 46 з поглибленим вивченням англійської мови ім. В. Чорновола та ліцеїсти Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут, громадськість урочисто поклали квіти та запалили лампадки до пам’ятника Герою, що у сквері «На валах». Опісля відбувся Чин панахиди та громадське віче.

«У філармонії відбувся прекрасний меморіальний вечір пам’яті В’ячеслава Чорновола. Зроблено не мало. Я говорив, щоб до 80-річчя ми видали 10-томне видання. Я прийшов з 7-им томом. Це 1080 сторінок друку, а починається датою 24 березня 1990 року. Це пам’ятна дата. Бо 4 березня відбулись вибори і нас тоді обрали депутатами. 24 березня у м. Хуст ми відзначали річницю проголошення Карпатської України. 12 квітня тут ми обирали В’ячеслава головою Львівської обласної ради. В’ячеслав тоді запропонував, що в державі має бути опозиція, але конструктивна. У 20 столітті Україна мала три могутні постаті, які змінили хід історії – Митрополит Андрей Шептицький, Степан Бандера і В’ячеслав Чорновіл. В’ячеслава говорив, що Україна може відбутись тоді, коли вона буде українською. Читаймо В’ячеслава Чорновола, бо то таке актуальне, таке потрібне Україні. Він на цю шану заслуговує, ми утвердимо ті ідеї, якими він жив», – поділився спогадами Михайло Косів, соратник В’ячеслава Чорновола.