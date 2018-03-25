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У Львові п’яний водій розбив три автомобілі у двох різних місцях

Юлія Шпак

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У Львові нетверезий водій розбив три автомобілі у двох різних місцях. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

 

«Сьогодні під ранок патрульні отримали виклик на проспект Червоної Калини про ДТП. Водій з автомобіля Volkswagen Passat розповів, що попереду нього їхав Volkswagen Golf і неадекватно поводив себе на дорозі. Він маневрував і не давав змоги, за словами заявника, здійснити випередження. Згодом водій згаданої автівки начебто без причини зупинився перед ним і здійснив рух заднім ходом чим спричинив ДТП, після чого поїхав геть», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у патрульній поліції, потерпілий запам’ятав фрагмент номера і колір автомобіля.

«Інспектори оформили розшукову ДТП. За деякий час патрульні отримали виклик про ще одну аварію на Сихові, цього разу на вулиці Скрипника. Автомобіль Volkswagen Golf в’їхав у два припаркованих автомобілі. На згаданому авто були характерні ушкодження заднього бамперу. Колір та фрагмент номера теж свідчили про причетність цього автомобіля до попереднього ДТП», – додають патрульні.

У водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння. В присутності свідків він пройшов перевірку на пристрої драгер – результат 2,05 проміле. На чоловіка склали протокол за втечу з місця ДТП та за скоєні аварії, а також протокол за керування в нетверезому стані.

Загалом за добу патрульні склали 11 протоколів за керування транмпортними засобами у стані сп’яніння.

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