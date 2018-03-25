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У Львові літня пара влаштувала різанину між собою

Юлія Шпак

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У Львові чоловік та жінка під час сварки завдали один одному ножові поранення. Жінка від отриманих травм померла, чоловіка госпіталізовано. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як зазначають у відомстві, в Сихівський відділ поліції 24 березня близько дев’ятої ранку надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Енергетичній виявлено людей з ножовими пораненнями.

«На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що між подружжям виник конфлікт, під час якого вони нанесли один одному численні ножові поранення. Від отриманих травм жінка померла, а чоловіка госпіталізовано в операційне відділення з діагнозом: «п’ять проникаючих ран в області серця, легень та тонкої кишки». Їм обом по 64 роки», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

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