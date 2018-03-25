Порошенка закликали скасувати перехід на літній та зимовий час

Президента Петра Порошенка закликають скасувати перехід на літній та зимовий час. Петиція щодо скасування такого переходу, зареєстрована на сайті електронних петицій від 22 березня, на даний момент зібрала 130 голосів, пише Укрінформ.

«Скасувати переходи на літній та зимовий час. Ввести в Україні єдиний часовий пояс UTC+2:30 без додавання однієї години цілорічно, який однаково задовільнить як схід України (який бажає жити цілорічно за літнім UTC+3 часом) так і захід України (який бажає жити цілорічно за зимовим UTC+2 часом)», – зазначається в петиції.

Автор петиції Роман Краснощоков вважає, що у такому випадку на заході Україні світати не буде занадто пізно, як за літнім часом, і на сході України темнішати не буде занадто рано, як зараз за зимовим.

Він також зауважує, що дрібні годинні пояси мають такі країни як Австралія (+8:45, 9:30, 10:30), Сінгапур (+7:30), Індія (+5:30), Нова Зеландія (+12 та +12:45), Афганістан (+4:30), Іран (+3:30), у Канаді також є дрібний пояс (-3:30).

Нагадаємо, Львівський портал повідомляв, що у ніч на 25 березня Україна перейшла на літній час.