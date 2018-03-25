ОСТАННІ НОВИНИ

Порошенка закликали скасувати перехід на літній та зимовий час

|

Президента Петра Порошенка закликають скасувати перехід на літній та зимовий час. Петиція щодо скасування такого переходу, зареєстрована на сайті електронних петицій від 22 березня, на даний момент зібрала 130 голосів, пише Укрінформ.

 

«Скасувати переходи на літній та зимовий час. Ввести в Україні єдиний часовий пояс UTC+2:30 без додавання однієї години цілорічно, який однаково задовільнить як схід України (який бажає жити цілорічно за літнім UTC+3 часом) так і захід України (який бажає жити цілорічно за зимовим UTC+2 часом)», – зазначається в петиції.

Автор петиції Роман Краснощоков вважає, що у такому випадку на заході Україні світати не буде занадто пізно, як за літнім часом, і на сході України темнішати не буде занадто рано, як зараз за зимовим.

Він також зауважує, що дрібні годинні пояси мають  такі країни як Австралія (+8:45, 9:30, 10:30), Сінгапур (+7:30), Індія (+5:30), Нова Зеландія (+12 та +12:45),  Афганістан (+4:30), Іран (+3:30), у Канаді також є дрібний пояс (-3:30).

Нагадаємо, Львівський портал повідомляв, що у ніч на 25 березня Україна перейшла на літній час.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нова симфонія життя Львівської опери
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Нова симфонія життя Львівської опери

Однією з улюблених крилатих фраз генерального директора-художнього керівника Львівського національного академічного теат...

Мовна шахівниця
Соломія ГОЛОВІНА
Мовна шахівниця

Льодовиковий період в розвитку та захисті української мови зовсім незабаром може скреснути завдяки ухваленню парламентар...

Мистецтво з присмаком повидла і бюрократії
Катерина РОДАК
Мистецтво з присмаком повидла і бюрократії

Унікальну неготичну будівлю на Богдана Хмельницького, 124 перетворять у мистецький простір «Фабрика повидла» не раніше 2...

Бидло-паркінг на трамвайній колії: новітня традиція княжого Львова
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Бидло-паркінг на трамвайній колії: новітня традиція княжого Львова

Напевно, у Львові немає людини, яка б не знала про проблему з відсутністю паркомісць у нашому місті. Кожен водій, виїждж...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...