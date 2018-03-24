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У Львові провели Благодійний бал, де збирали гроші на медичне обладнання

Вероніка Рой

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Вчора, 23 березня, у Бальній залі Будинку Вчених відбувся Благодійний бал, де збирали кошти на медичне обладнання для навчально-реабілітаційного центру «Гармонія», передає кореспондент Львівського порталу.

 

В межах балу відбулося представлення фрагменту театру тіней у виконанні дітей з особливими потребами, показ мод, відбувся аукціон. Окрім цього, всі охочі могли гарно провести час та повальсувати.

Зібрані кошти на балі підуть на придбання медичного апарату Forbrain для для навчально-реабілітаційного центру «Гармонія», який допоможе логопедам працювати із дітьми з мовними порушеннями. Вартість одного такого обладнання становить 12 тисяч гривень.

Фото: Львівський портал

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