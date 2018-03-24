У Львові два дні поспіль проходитимуть престижні змагання з карате

Сьогодні у Львові відбулось урочисте відкриття Відкритого кубка Львова з карате. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Змагання відбуваються в легкоатлетичному манежі з велотреком НСБ ЛВС МОУ (вул. Клепарівська, 39-а). Львівська міська рада підтримує проведення заходу, на що з бюджету міста було виділено 250 тис грн.

Відкритий кубок Львова з карате проводиться у рамках Програми «Відкриті кубки Львова» на 2018-2020 роки (ухвала Львівської міської ради від 07.12.2017 р. № 2684).

Відкритий кубок Львова з карате буде проходити 24-25 березня з 09.00 год. до 19.00 год. на легкоатлетичному манежі з велотреком Навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України (вул. Клепарівська, 39-а).

У заході беруть участь національні збірні команди України, Латвії, Словенії, Литви, Польщі, Угорщини, Чехії, Франції, Італії, Бельгії, Боснії і Герцеговини, Македонії, Азербайджану, Білорусії, Австрії, Марокко та ін. Загальна кількість учасників: 1500 осіб.

Пряму трансляцію змагань можна переглянути тут.