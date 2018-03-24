На Личаківському кладовищі вшанували пам’ять композитора Ігоря Білозора

Сьогодні, 24 березня, у день народження видатного українського артиста, лідера ВІА «Ватра» Ігоря Білозіра на Личаківському кладовищі вшанували пам’ять композитора. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

До могили митця прийшли покласти квіти близькі та друзі композитора, студентська молодь та громадськість.

«Цей день особливий і такий ж сонячний, яким і був сам Ігор Білозір. Треба було віддати життя, життя великої людини за українське – українську пісню, слово. Це велика жертва, але вона не була марною. Це той урок, який ми маємо пройти усі разом, щоб ще раз утвердитися в тому, що ми українці і лише нам будувати свою державу і творити власну історію самостійно. У Ігоря Білозора була пісня та талант від Бога і вони сьогодні живуть вічно, попри всі війни та незгоди», – зазначила директор департаменту культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації Мирослава Туркало.

Біля могили митця провели чин панахиди, а Львівська державна академічна хорова капела «Дударик» виконала твори композитора Ігоря Білозора.

Довідка:

Ігор Білозір народився 24 березня 1955 року в місті Радехові у Галичині. Навчався в Радехівській ЗОШ № 1. Перші музичні композиції І. Білозіра виконував шкільний вокально-інструментальний ансамбль, а перший професійний запис відбувся у 1969 році на Львівському радіо в передачі «Мандрівний меридіан».

Навчався у Львівському музично-педагогічному училищі та Львівській консерваторії. Стажувався у США та Канаді.

Від 1977 року — керівник ВІА «Ритми Карпат» Львівського автобусного заводу, від 1979 — художній керівник і соліст ВІА «Ватра» Львівської обласної філармонії, що виконує більшість його пісень донині.

Побитий 8 травня 2000 року у кав’ярні «Цісарська кава», що на проспекті Шевченка у Львові. Внаслідок завданих травм 28 травня 2000 року помер у лікарні. Похований у Львові на Личаківському цвинтарі (поле № 2).

Фото: ЛОДА