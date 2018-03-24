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Львів’ян запрошують у Дім Франка на майстер-клас із виготовлення вербових букетів

Юлія Шпак

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У середу, 28 березня, львів’ян запрошують у Дім Франка, де відбудеться майстер клас із виготовлення вербових букетів. Про це у Facebook повідомляє Дім Франка.

 

«Разом з народним майстром Володимиром Мишолівським виготовлятимемо вербові букети, прикрашатимемо їх зіллям, яке має чудодійну силу. А потім 1 квітня, у Вербну неділю, власноруч виготовлений букет освятимо в церкві. Здавна вербі надавали багато магічних властивостей. Наприклад, кивали вербою в бік хмар, що відвести грім та град, кидали вербу в пожежу, щоб зменшити вогонь, кидали в кашу вербові котики, потім їли, щоб отримати силу весняної енергії на цілий рік», – йдеться у повідомленні.

Усіх охчих  запрошують у Дім Франка 28березня, о 15.00.
Попередній запис за телефоном: 096-15-84-606.

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