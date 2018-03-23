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Злови зв’язок з Землею. Львів’ян запрошують на Zero Waste Fest

Соломія Григор'єва

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«Злови зв’язок з Землею» – закликає цьогорічна всесвітня акція Година Землі. Щоб детальніше пояснити, як це зробити, львівські екоініціативи об’єднались і організовують Zero Waste Fest до Години Землі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Усіх екосвідомих і тих, кому не байдужа доля нашої планети, запрошують 24 березня на !FESTrepublic. Початок о 12:00 год.

У програмі фестивалю:

  • екомарафон про життя в стилі zero waste;
  • майстер-класи (для дорослих та дітей, пошиття торбинок, восковані тканини типу ланчбоксів);
  • дитяча програма (екочитання, вистава, гра про сортування сміття);
  • zero waste academy (для тих, хто прагне навчати інших берегти планету, триває попередня реєстрація);
  • фотовиставка «Не неси сміття додому»;
  • обмін одягом (безкоштовний дрес-кросінг);
  • сортувальна станція (збір вторсировини: папір, пластик, скло; використані батарейки, енергоощадні лампи можна буде віддати у еко-бус).

За оновленнями стежте у події.

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