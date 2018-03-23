Завтра у Львові стартує щорічний фестиваль писанок

Завтра, 24 березня, на площі Музейній у Львові відкриють VIII щорічний «Фестиваль Писанок». Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Із 24 березня – 15 квітня, у Львові, на площі Музейній, проходитиме VIII щорічний «Фестиваль Писанок».

«Фестиваль Писанок» – це подія, яка має на меті представити писанку не лише як традиційний Великодній символ, але й як Art-об’єкт.

Процес виготовлення писанок завжди був особливим для ураїнців. Розпочинали писати писанки з другої половини Великоднього посту, в основному, жінки. Розписували Великодні яйця переважно на самоті, бо вважали, що саме тоді писанка вийде особливо гарною.

Сьогодні ж, писанки розписують всією сім’єю. Такий своєрідний обряд є гарною нагодою зібратись разом та по-особливому підготуватись до величного свята Воскресіння.

Організатори «Фестивалю Писанок» радо запрошують на спільні майстер-класи, які проходитимуть у Львівській Свічковій Мануфактурі. Відвідувачам обіцяють цікаву програму, протягом якої будуть представлені особливі писанкові art-об’єкти, яких цього року буде рекордна кількість – близько 60-ти.

Варто зазначити, що у зв’язку з погодними умовами відкриття Галереї Art-писанок перенесено на 28 березня.