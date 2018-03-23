Вночі у Львові сталася пожежа у гуртожитку

У Львові вогнеборці ліквідували пожежу у гуртожитку на вулиці Тернопільській, 8. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

Як зазначають у відомстві, 22 березня о 23:42 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вул. Тернопільська, 8.

«Пожежа виникла в сміттєпроводі на першому поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку». На місце події було негайно направлено пожежно-рятувальні відділення 29 ДПРЧ та 30 ДПРЧ м. Львова. Вогнеборці за лічені хвилини прибули на місце події та оперативно приступили до ліквідації займання. Пожежу локалізували о 00:00 та ліквідували о 00:03. Вогнем знищено сміття на площі м 10 кв.м», – йдеться у повідомленні.

Обставини події встановлюються. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Варто додати, що гуртожиток, який розташований на вулиці Тернопількій,8 належить Львівському торговельно-економічному університету.