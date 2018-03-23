ОСТАННІ НОВИНИ

Вночі у Львові сталася пожежа у гуртожитку

Юлія Шпак

|

У Львові вогнеборці ліквідували пожежу у гуртожитку на вулиці Тернопільській, 8. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

 

Як зазначають у відомстві, 22 березня о 23:42 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вул. Тернопільська, 8.

«Пожежа виникла в сміттєпроводі на першому поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку». На місце події було негайно направлено пожежно-рятувальні відділення 29 ДПРЧ та 30 ДПРЧ м. Львова. Вогнеборці за лічені хвилини прибули на місце події та оперативно приступили до ліквідації займання. Пожежу локалізували о 00:00 та ліквідували о 00:03. Вогнем знищено сміття на площі м 10 кв.м», – йдеться у повідомленні.

Обставини події встановлюються. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Варто додати, що гуртожиток, який розташований на вулиці Тернопількій,8 належить Львівському торговельно-економічному університету.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нова симфонія життя Львівської опери
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Нова симфонія життя Львівської опери

Однією з улюблених крилатих фраз генерального директора-художнього керівника Львівського національного академічного теат...

Мовна шахівниця
Соломія ГОЛОВІНА
Мовна шахівниця

Льодовиковий період в розвитку та захисті української мови зовсім незабаром може скреснути завдяки ухваленню парламентар...

Мистецтво з присмаком повидла і бюрократії
Катерина РОДАК
Мистецтво з присмаком повидла і бюрократії

Унікальну неготичну будівлю на Богдана Хмельницького, 124 перетворять у мистецький простір «Фабрика повидла» не раніше 2...

Бидло-паркінг на трамвайній колії: новітня традиція княжого Львова
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Бидло-паркінг на трамвайній колії: новітня традиція княжого Львова

Напевно, у Львові немає людини, яка б не знала про проблему з відсутністю паркомісць у нашому місті. Кожен водій, виїждж...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...