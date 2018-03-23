У Львові затримали грабіжника

Львівські поліцейські викрили зловмисника, причетного до пограбування. За вчинене кримінальне правопорушення чоловікові загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Личаківський відділ поліції звернувся 32-річний житель міста Винники. За словами заявника, 24 лютого близько 20.20 на вулиці Ломоносова невідомий чоловік заподіяв йому тілесні ушкодження та відібрав у нього наплічну сумку, в якій знаходилися особисті документи, документи на автомобіль, чотири банківські картки та грошові кошти. Загальна сума заподіяних збитків – близько 20 000 гривень.

Працівники поліції встановили, що до вчинення злочину причетний 39-річний місцевий мешканець.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Проводиться досудове розслідування.