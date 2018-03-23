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У Львові стартував фестиваль-конкурс «Лемківська писанка»

Дарина Смеречанська

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У Львові в УКУ сьогодні, 23 березня, стартував фестиваль-конкурс «Лемківська писанка». Про це Львівському порталу повідомили  у прес-службі Львівської ОДА.

 

У межах фестивалю  відбуваються майстер-класи з писанкарства під керівництвом народних майстрів. Другий день розпочнеться фольклорним святом в  ДШНМ.

Традиційно відбуватимуться круглі столи за участю наукових працівників музеїв, дослідників Лемківщини, художників, мистецтвознавців, педпрацівників ДШНМ і гостей фестивалю: «Народні традиції та звичаї лемків, їх розвиток у сучасній культурі та побуті»; «Лемки в етнокультурному просторі України»; «Великодні традиції та закодоване письмо лемківської писанки»; «Творчість Богдана – Ігора  Антонича та її контексти»

В останній день фестивалю  учасники спільно з парафіянами Лемківської церкви , що у Музеї народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького у  Львові, візьмуть участь в  урочистому  Богослужінні.

 

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