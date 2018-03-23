На Львівщині засуджено майстра лісу, який дозволяв незаконні вирубки дерев

На Львівщині засуджено майстра лісу за допущені незаконні порубки дерев. Через службову недбалість посадовця, якого викрили правоохоронці, підприємству та навколишньому середовищу були заподіяні збитки на загальну суму майже двісті тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Правоохоронці встановили, що впродовж 2017 року майстер лісу районного лісогосподарства, неналежно виконуючи свої службові обов’язки, допустив у закріплених за ним кварталах самовільні рубки 27 дерев породи дуб, граб, липа та клен.

«Також посадовець не вживав заходів щодо виявлення порушників і притягнення їх до відповідальності та не доповідав керівництву лісопідприємства про факти незаконних рубок у ввіреному під його охорону обході. Внаслідок протиправних дій чоловіка охоронюваним державою інтересам та підприємству було завдано збитків на 198,4 тисяч гривень», – йдеться у повідомленні.

Майстру лісу, який створив передумови для вчинення самовільної вирубки дерев, повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 Кримінального кодексу України (службова недбалість) та обвинувальний акт скеровано на розгляд в суд.

У березні цього року суд призначив обвинуваченому покарання у виді штрафу в розмірі чотирьохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 6 800 гривень, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій на підприємствах та організаціях всіх форм власності у лісовій сфері протягом року.